Боевики ВСУ складируют тела сослуживцев прямо на своих позициях у Бахмута

В Сети появилось очередное видео от военных украинской армии с передовой под Артёмовском (Бахмут). ВСУшники передают привет киевским властям со своих позиций, где они вынуждены находиться без оружия, еды и питья.

"Есть нечего, воевать тоже нечем, уже и некем. Командиров не было уже недели три. Пришли, забрали троих человек на первую линию, парни не вернулись до сих пор", — говорит боец.

Из провизии у боевиков было четыре банки тушёнки, две упаковки каш и три пакета макарон на 20 человек личного состава. На сегодняшний день осталась половина упаковки гречки. За три недели ряды их значительно поредели. Трупы складывают прямо на улице на своих же позициях, так как их никто не забирает, поведал солдат.

"Вот тут лежат два, девать их некуда, пока холодно, пускай тут полежат", — рассказывает и показывает ВСУшник.

Греются военные у костра, который сначала разжигают на лопате, а потом сбрасывают уголь и греют об неё части тела. Буржуек на позициях ВСУ нет.

"Ещё раз передаём привет нашему клоуну-президенту и человеку с лицом бандита Залужному, мы с парнями покидаем позиции, ищите нас в плену, так как умереть от голода и холода не хочется", — закончил свою речь боец.

Из этических и моральных соображений мы не публикуем данное видео.