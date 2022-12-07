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The Drive: Россия показала работу редко упоминаемого самолёта Су-27 на Украине

Силовые структуры

Российские армия некоторое время назад продемонстрировала свой самолёт, которой реже всего упоминается в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил военный эксперт Томас Ньюдик.

Россия показала работу Су-27 на Украине

"Работа Су-27 до сих пор практически не была задокументирована", — указал он в материале для The Drive.

На видео демонстрируется воздушное патрулирование истребителя, на вооружении которого находились ракеты Р-27 и Р-73. Однако в первую очередь самолёты используются для обеспечения безопасности Крыма, считает Ньюдик. В районе полуострова Су-27 патрулируют воздушное пространство и уничтожают беспилотники противника.

"Внешне Су-27СМ очень похожи на старые Су-27, но если заглянуть в кабину видно, что многие старые аналоговые приборы и уступили место многофункциональным дисплеям", — рассказал Томас Ньюдик.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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