Российские армия некоторое время назад продемонстрировала свой самолёт, которой реже всего упоминается в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил военный эксперт Томас Ньюдик.
"Работа Су-27 до сих пор практически не была задокументирована", — указал он в материале для The Drive.
На видео демонстрируется воздушное патрулирование истребителя, на вооружении которого находились ракеты Р-27 и Р-73. Однако в первую очередь самолёты используются для обеспечения безопасности Крыма, считает Ньюдик. В районе полуострова Су-27 патрулируют воздушное пространство и уничтожают беспилотники противника.
"Внешне Су-27СМ очень похожи на старые Су-27, но если заглянуть в кабину видно, что многие старые аналоговые приборы и уступили место многофункциональным дисплеям", — рассказал Томас Ньюдик.
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