Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москве необходимо много работать над освобождением оккупированных территорий.
При этом, по словам пресс-секретаря лидера РФ Владимира Путина, власти не намерены включать новые регионы в состав Российской Федерации в ходе спецоперации на Украине.
"Никаких заявлений на этот счёт не было", — добавил Песков во время брифинга.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вашингтон планирует "подогревать" конфликт на Украине до 2025 года.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.