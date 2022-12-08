Песков: о присоединении новых территорий к РФ во время СВО речи не идёт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москве необходимо много работать над освобождением оккупированных территорий.

При этом, по словам пресс-секретаря лидера РФ Владимира Путина, власти не намерены включать новые регионы в состав Российской Федерации в ходе спецоперации на Украине.

"Никаких заявлений на этот счёт не было", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вашингтон планирует "подогревать" конфликт на Украине до 2025 года.