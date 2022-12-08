В украинских Telegram-каналах заявили об ударе по российской авиабазе в Бердянске. Там якобы прозвучало 18 мощных взрывов и начался сильный пожар. Новая виртуальная победа Киева сейчас идёт по всем украинским СМИ.
"На авиабазе в подконтрольном россиянам Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними ещё 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар", — сообщила назначенная Киевом "председатель городской военной администрации" Бердянска Виктория Галицина.
На самом деле никаких взрывов там не было и нет, а все сообщения об этом — откровенный фейк, пишет "Русская Весна" со ссылкой на источники с места событий.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.