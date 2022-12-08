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В Одессе и Херсоне слышны традиционные вечерние взрывы

Силовые структуры

В Одессе и Херсоне вечером 8 декабря слышны традиционные вечерние взрывы.

Украинские СМИ также сообщают о звуках взрывов на территории аэропорта города Бердянска в Запорожской области, что не соответствуют действительности, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Сауленко.

"Интенсивный огонь ведётся в Одессе: гремит зенитная артиллерия", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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