В Одессе и Херсоне слышны традиционные вечерние взрывы

В Одессе и Херсоне вечером 8 декабря слышны традиционные вечерние взрывы.

Украинские СМИ также сообщают о звуках взрывов на территории аэропорта города Бердянска в Запорожской области, что не соответствуют действительности, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Сауленко.

"Интенсивный огонь ведётся в Одессе: гремит зенитная артиллерия", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".