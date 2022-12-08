В Одессе и Херсоне вечером 8 декабря слышны традиционные вечерние взрывы.
Украинские СМИ также сообщают о звуках взрывов на территории аэропорта города Бердянска в Запорожской области, что не соответствуют действительности, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Сауленко.
"Интенсивный огонь ведётся в Одессе: гремит зенитная артиллерия", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.