Устье Днепра фактически контролируется Большим Потёмкинским островом. Туда Вооружённые силы России высадили десант. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Они высадили туда своё сводное подразделение спецназа и радостно пытаются контролировать устье Днепра," — сказал он.
Эксперт обещал, что скоро по позициям ВС РФ начнёт работать украинская артиллерия.
Координатор одного из информационных ресурсов Украины Константин Машовец сообщил, что на острове высадились подразделения 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота), 25-го отдельного полка спецназа ГРУ и рота подразделения "БАРС". Эксперт считает, что русский десант продвинется вглубь острова до его северного берега.
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