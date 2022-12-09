Арестович заявил, что на Большой Потёмкинский остров высадился десант ВС РФ

Устье Днепра фактически контролируется Большим Потёмкинским островом. Туда Вооружённые силы России высадили десант. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Они высадили туда своё сводное подразделение спецназа и радостно пытаются контролировать устье Днепра," — сказал он.

Эксперт обещал, что скоро по позициям ВС РФ начнёт работать украинская артиллерия.

Координатор одного из информационных ресурсов Украины Константин Машовец сообщил, что на острове высадились подразделения 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота), 25-го отдельного полка спецназа ГРУ и рота подразделения "БАРС". Эксперт считает, что русский десант продвинется вглубь острова до его северного берега.