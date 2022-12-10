Politico: США с начала СВО не решаются передать дроны MQ-9 Reaper Киеву

Пентагон уже девять месяцев кормит Украину обещаниями передать передать дроны MQ-9 Reaper, но решение о поставках до сих пор не принято, сетуют американские аналитики.

Как подчеркнули обозреватели, речь идёт о "старых" дронах, которые можно было бы отдать Киеву вместо "утилизации".

"ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившей о дальнобойном оружии", — заявили аналитики Politico со ссылкой на источник в военных американских кругах.

Однако как подчеркнули аналитики, план провалился из-за разногласий внутри Пентагоне. Девять месяцев военные США не могут решить: целесообразно ли передавать Киеву дальнобойное вооружение, на фоне обостряющейся эскалации.