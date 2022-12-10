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Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского зиму не переживёт

Силовые структуры

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что режим Владимира Зеленского не переживёт и зиму. Об этом он заявил, комментируя новость о том, что Вашингтон больше не будет требовать от Киева воздержаться от ударов по территории РФ.

Такими заявлениями Запад повышает ставки и провоцирует к применению оружия массового поражения, сознательно подталкивая мир к Третьей мировой войне, полагает Кива.

"Время режима Зеленского на исходе — зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту ещё выполнены", — констатирует экс-депутат.

Он подчеркнул, что все теракты и удары по территории России, нанесённые ранее, планировались и сопровождались силами НАТО.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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