Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского зиму не переживёт

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что режим Владимира Зеленского не переживёт и зиму. Об этом он заявил, комментируя новость о том, что Вашингтон больше не будет требовать от Киева воздержаться от ударов по территории РФ.

Такими заявлениями Запад повышает ставки и провоцирует к применению оружия массового поражения, сознательно подталкивая мир к Третьей мировой войне, полагает Кива.

"Время режима Зеленского на исходе — зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту ещё выполнены", — констатирует экс-депутат.

Он подчеркнул, что все теракты и удары по территории России, нанесённые ранее, планировались и сопровождались силами НАТО.