Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что режим Владимира Зеленского не переживёт и зиму. Об этом он заявил, комментируя новость о том, что Вашингтон больше не будет требовать от Киева воздержаться от ударов по территории РФ.
Такими заявлениями Запад повышает ставки и провоцирует к применению оружия массового поражения, сознательно подталкивая мир к Третьей мировой войне, полагает Кива.
"Время режима Зеленского на исходе — зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту ещё выполнены", — констатирует экс-депутат.
Он подчеркнул, что все теракты и удары по территории России, нанесённые ранее, планировались и сопровождались силами НАТО.
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