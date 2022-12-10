Коц: для доставки боеприпасов на передовую зоны СВО приходится ждать пять часов

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о письме одного из служащих в зоне спецоперации, который устал от формализма. Он столкнулся с абсурдным подходом со стороны обличённых властными полномочиями лиц, отвечающих за контроль на российских транспортных магистралях в тылу.

Боец поделился, что возить боеприпасы приходится через Крымский мост отдельными машинами. Это оправдано, поскольку у ВСУ имеются спутниковое оружие. Однако при проезде военных автомобилей через переправу происходит дикая ситуация.

"К примеру, кто-то занимается подвозом и заряжанием ЗУР комплекса БУК-М2. Ему, по долгу службы, приходится часто пересекать ленту и ехать за пополнением БК на материк. При пересечении Крымского моста он сталкивается с дичайшим абсурдом: чтобы проехать, надо чтоб собралось не меньше десяти машин. Приходится стоять и ждать от двух до пяти часов", — возмутился военный.

Это ведёт как к задержке доставки боеприпасов, так и сильному утомлению человека, доставляющего вооружения.