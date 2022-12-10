Рожин: слова главы СНБО Украины Данилова повторяют заявления ИГИЛ*

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина "никого спрашивать будет, куда бить врага". В своих высказываниях он имел в виду всю территорию Российской Федерации.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил заявление пресс-службы ИГИЛ в октябре 2015 года.

"В ближайшее время на российской территории прольются моря крови. Моджахеды будут наносить удары по всей территории и джихад мусульман против крестоносцев придёт к победе", — говорилось в нём.

Рожин подчеркнул, что "особой разницы нет, потому что хозяин один и тот же".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.