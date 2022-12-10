Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город
Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном
Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ
Леонков: Запад с помощью ультиматумов хочет навязать России "Минск-3"

Рожин: слова главы СНБО Украины Данилова повторяют заявления ИГИЛ*

Силовые структуры

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина "никого спрашивать будет, куда бить врага". В своих высказываниях он имел в виду всю территорию Российской Федерации.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил заявление пресс-службы ИГИЛ в октябре 2015 года.

"В ближайшее время на российской территории прольются моря крови. Моджахеды будут наносить удары по всей территории и джихад мусульман против крестоносцев придёт к победе", — говорилось в нём.

Рожин подчеркнул, что "особой разницы нет, потому что хозяин один и тот же".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"

По словам пленного боевика, иностранные наёмники угрожали украинцам расправой за отказ в сексуальных отношениях.

Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
РВ: опубликованы кадры уничтоженной войсками ВС РФ 220-мм РСЗО "Буревий" ВСУ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Минобороны показало кадры ударов Су-25 ВС РФ по бронированной технике ВСУ
МИД: в Финляндии сожгли российский флаг, это недопустимый акт надругательства
Чалый: Украина ослабит РФ настолько, что за неё будут воевать другие страны
Чалый: Украина ослабит РФ настолько, что за неё будут воевать другие страны
Последние материалы
Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город
Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном
Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ
Леонков: Запад с помощью ультиматумов хочет навязать России "Минск-3"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников