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Эксперт: ВСУ могли нанести удары по "воротам в Крым" ракетами GMRLS из HIMARS

Силовые структуры

Ранее украинские войска нанесли удар ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Мелитополю, который называют "воротами в Крым". Военный эксперт считает, что ВСУ могли применить дальнобойные ракеты GMRLS с очень "широкой гаммой" действия.

Эксперт: ВСУ могли нанести удары по "воротам в Крым" ракетами GMRLS из HIMARS

"Это ракеты самой различной дальности — и 160 километров, и 220. Не исключаю, что кое-что из этого было поставлено на Украину. Дело в том, что поставки вооружения и военной техники давно вышли из публичной сферы, и номенклатура поставок перестала доводиться в полном объёме", — отметил он в беседе с "МК".

Специалист подчеркнул, что украинской армии удалось атаковать Мелитополь при помощи США и НАТО, несмотря на многочисленные заявления Запада о важности недопущения эскалации конфликта. Вашингтон по-прежнему считает, что Крым является украинской территорией, поэтому американцы могут разрешить Киеву наносить удары любыми боеприпасами, указал эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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