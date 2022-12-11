Эксперт: ВСУ могли нанести удары по "воротам в Крым" ракетами GMRLS из HIMARS

Ранее украинские войска нанесли удар ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Мелитополю, который называют "воротами в Крым". Военный эксперт считает, что ВСУ могли применить дальнобойные ракеты GMRLS с очень "широкой гаммой" действия.

"Это ракеты самой различной дальности — и 160 километров, и 220. Не исключаю, что кое-что из этого было поставлено на Украину. Дело в том, что поставки вооружения и военной техники давно вышли из публичной сферы, и номенклатура поставок перестала доводиться в полном объёме", — отметил он в беседе с "МК".

Специалист подчеркнул, что украинской армии удалось атаковать Мелитополь при помощи США и НАТО, несмотря на многочисленные заявления Запада о важности недопущения эскалации конфликта. Вашингтон по-прежнему считает, что Крым является украинской территорией, поэтому американцы могут разрешить Киеву наносить удары любыми боеприпасами, указал эксперт.