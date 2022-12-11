Канадский снайпер Вали: в Киеве повсюду сумасшедшие, пьяницы и наркоманы

Известный канадский снайпер Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу Вали, который воевал на стороне Украины и сбежал на родину после первых серьёзных боёв в мае этого года, попал на обложку еженедельника Cronica El Mundo.

В интервью изданию наёмник заявил, что для него военные действия — это кровавое произведение искусства, в котором живёшь очень сильными эмоциями.

Также он добавил, что у него, как иностранца, всегда есть риск быть казнённым на Украине, поскольку это чужая земля.

По словам снайпера, большинство солдат по-настоящему напуганы, что видно по их глазам.

Он также рассказал, какая обстановка в столице Украины.

"В Киеве вы повсюду видите сумасшедших, пьяниц и наркоманов. Много алкоголизма, особенно среди иностранцев, которые приехали воевать, а потом не могут вернуться на фронт именно из-за своей зависимости", — заявил Вали.

Напомним, снайпер рассказывал в интервью весной и летом, что большинство приехавших на Украину наёмников спешно покинули позиции, так как их обманули.