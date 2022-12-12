Марочко: Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление

Военно-политическое командование Украины перебросило на Сватовское направление новые силы, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что киевский режим, согласно данным разведчиков, также доставил технику в эту зону боевых действий.

"В районе Стельмаховки (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника", — пояснил офицер.

Как подчеркнул представитель Народной милиции, Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили усилить свои позиции на фоне успехов российской армии возле Сватово.

Ранее Марочко сообщил, что Киев перебросил на Артёмовское направление большое количество врачей. Это связано с многочисленными потерями в рядах ВСУ, уточнил офицер. Он также добавил, что разведчики зафиксировали прибытие украинских медиков в районы Часова Яра, Константиновки и Артёмовска.