Истребитель МиГ-31 ВКС России был сегодня поднят в воздух при приближении к российской границе патрульного самолёта Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. Норвежский самолёт потом развернулся от границы, а российский вернулся на базу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за манёврами иностранного военного судна. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, заявили в МО РФ.
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