Алексей Арестович рассказал о планах ВСУ двинуться на крымский перешеек.
Советник офиса Владимира Зеленского заявил, что при приближении украинской армии к Крыму Вооружëнные силы РФ будут вынуждены повторить "сложные решения".
"Крым — ловушка для российских войск", — написал Арестович в своëм микроблоге.
Украинский военный аналитик провëл аналогию с событиями в Херсонской области.
"Ситуация очень похожа на Херсонскую операцию: очень уязвимая логистика и географическое положение места", — выразил своë мнение помощник Зеленского.
Он отметил, что Крым является "иглой Кащея", напомнив о том, что генерал Бен Ходжес прогнозирует освобождение Крыма до августа следующего года.
"Кремль будет снова пугать ядерными ударами, давить на Запад. Но как показывает ход войны: нас этими пугаклами не остановить", — сказал Арестович.
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