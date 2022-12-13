Арестович назвал Крым ловушкой для ВС РФ: нас пугалками не остановить

Алексей Арестович рассказал о планах ВСУ двинуться на крымский перешеек.

Советник офиса Владимира Зеленского заявил, что при приближении украинской армии к Крыму Вооружëнные силы РФ будут вынуждены повторить "сложные решения".

"Крым — ловушка для российских войск", — написал Арестович в своëм микроблоге.

Украинский военный аналитик провëл аналогию с событиями в Херсонской области.

"Ситуация очень похожа на Херсонскую операцию: очень уязвимая логистика и географическое положение места", — выразил своë мнение помощник Зеленского.

Он отметил, что Крым является "иглой Кащея", напомнив о том, что генерал Бен Ходжес прогнозирует освобождение Крыма до августа следующего года.

"Кремль будет снова пугать ядерными ударами, давить на Запад. Но как показывает ход войны: нас этими пугаклами не остановить", — сказал Арестович.