Автор 19FortyFive Макбрайд назвал бои за Артёмовск "адом на Земле"

Спецоперация российской армии на Украине является самым крупным конфликтом в Европе за последние десятилетия. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Джулиан Макбрайд.

По его мнению, сражение за Артёмовск превратило город в руины. Украинские войска несут колоссальные потери в боевых действиях, несмотря активное участие польских и грузинских наёмников в рядах ВСУ, признал Макбрайд.

Погодные условия не мешают российской армии продолжать наступление, поскольку переход города под контроль ВС РФ позволит надавить на логистический узел в Краматорске, указал эксперт.

"Битва за Артёмовск запомнится как ад на земле. Предстоящей зимой конфликт в целом будет зависеть от логистики: тот, кто сможет лучше снабжать и оснащать свои силы, получит преимущество", — заявил обозреватель в материале для 19FortyFive.