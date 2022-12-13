Спецоперация российской армии на Украине является самым крупным конфликтом в Европе за последние десятилетия. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Джулиан Макбрайд.
По его мнению, сражение за Артёмовск превратило город в руины. Украинские войска несут колоссальные потери в боевых действиях, несмотря активное участие польских и грузинских наёмников в рядах ВСУ, признал Макбрайд.
Погодные условия не мешают российской армии продолжать наступление, поскольку переход города под контроль ВС РФ позволит надавить на логистический узел в Краматорске, указал эксперт.
"Битва за Артёмовск запомнится как ад на земле. Предстоящей зимой конфликт в целом будет зависеть от логистики: тот, кто сможет лучше снабжать и оснащать свои силы, получит преимущество", — заявил обозреватель в материале для 19FortyFive.
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