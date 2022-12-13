В Херсоне "ждуны" сдали СБУ дантистов, лечивших весь город

В Херсоне и его окрестностях спустя месяц после оставления города российскими военными продолжает "чистки" Служба безопасности Украины (СБУ). Причём активность проявляют так называемые "ждуны", которые уже не знают, кого бы ещё сдать на расправу.

Теперь "стукачи" добрались и до стоматологических клиник. Об этом сообщают в соцсетях жители.

Вероятно, дантисты не угодили "патриотам" тем, что "переоформляли учреждения по российским законам". При этом часть доносов на руководителей одной из стоматологических поликлиник написали сами врачи. Возможно, в надежде занять их место.

В остальном же в городе всё по-прежнему: нет воды, тепла и света. Жители рассказывают, что вынуждены обогреваться с помощью буржуек и горелок, а техническую воду брать из Днепра.