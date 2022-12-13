Подготовка резерва ВС РФ, пополнение подразделений и устранение недостатков завершится к концу января.
Об этом сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
А затем можно будет отчитывать дату вероятного наступления российской армии.
"Просто многие не знают, что даже в наших северных широтах земля окончательно промерзает только к середине января. В Донбассе к февралю схватит ее окончательно. Так что нам остается только ждать", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военкор.
Удержание Артёмовска — политический заказ президента Украины, хотя Генштаб ВСУ с этим абсолютно не согласен. Видимо, Запад тоже обеспокоился количеством потерь, и можно предположить, что бандеровцы выйдут из города, скорее всего, в Краматорск, отметил Стешин.
Он предположил, что до января они уйдут, да и армия РФ поддавливает Артёмовск с двух сторон, в Соледаре бои идут.
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