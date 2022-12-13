ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале

Подготовка резерва ВС РФ, пополнение подразделений и устранение недостатков завершится к концу января.

Об этом сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

А затем можно будет отчитывать дату вероятного наступления российской армии.

"Просто многие не знают, что даже в наших северных широтах земля окончательно промерзает только к середине января. В Донбассе к февралю схватит ее окончательно. Так что нам остается только ждать", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военкор.

Удержание Артёмовска — политический заказ президента Украины, хотя Генштаб ВСУ с этим абсолютно не согласен. Видимо, Запад тоже обеспокоился количеством потерь, и можно предположить, что бандеровцы выйдут из города, скорее всего, в Краматорск, отметил Стешин.

Он предположил, что до января они уйдут, да и армия РФ поддавливает Артёмовск с двух сторон, в Соледаре бои идут.