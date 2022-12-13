TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ

Журналист Тед Снайдер заявил, что американские власти, хоть и говорят о самостоятельности Киева, на самом деле настаивают на компромиссе в переговорах с Россией.

"Намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии", — подчеркнул обозреватель The American Conservative.

По словам публициста, Белый дом сначала призывал Украину возобновить диалог с Москвой. Затем политики указали на компромисс. Сейчас же Вашингтон подготовил для главы страны Владимира Зеленского "сюрприз" и обратил внимание на разные подходы к пониманию территориальной целостности государства, сказал Снайдер.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор посоветовал президенту Украины бежать в Польшу.