Журналист Тед Снайдер заявил, что американские власти, хоть и говорят о самостоятельности Киева, на самом деле настаивают на компромиссе в переговорах с Россией.
"Намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии", — подчеркнул обозреватель The American Conservative.
По словам публициста, Белый дом сначала призывал Украину возобновить диалог с Москвой. Затем политики указали на компромисс. Сейчас же Вашингтон подготовил для главы страны Владимира Зеленского "сюрприз" и обратил внимание на разные подходы к пониманию территориальной целостности государства, сказал Снайдер.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор посоветовал президенту Украины бежать в Польшу.
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