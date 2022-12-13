Данилов: пожары в России продолжатся до тех пор, пока не "сгорит вся Москва"

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал участившиеся пожары на российских гражданских объектах и отметил, что не знает виновников возгораний.

Однако, по его мнению, пожары в России будут продолжаться до тех пор, "пока не сгорит вся Москва".

"Всё будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва. Это обязательно произойдёт в наши с вами дни", — пригрозил он в эфире телеканала 1+1.