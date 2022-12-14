ВСУ впервые заметили с использованием немецкой машины артиллерийской разведки

Украинские военные впервые были замечены с использованием немецкой машины артиллерийской разведки Beobachtungspanzer на базе американского бронетранспортёра (БТР) M113. Об этом написал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Он также поделился видеокадрами, на которых немецкий "агрегат" успешно вытаскивает застрявшую в грязи в лесополосе украинскую боевую машину пехоты (БМП-1).

Аналитик пояснил, что Beobachtungspanzer используется для наведения артиллерийского огня, оснащён лазерным дальномером, навигационными и различными оптическими системами.

Неясно, какая страна предоставила эти машины, так как они были сняты с вооружения Германии ещё в 2002 году. заметил автор канала.