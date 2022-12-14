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Сивков заявил, что войска ВС РФ должны сорвать накопление ВСУ ЗРК разного типа

Силовые структуры

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов передать Киеве комплексы Patriot в ближайшее время. В случае накопления 150 ЗРК, ВСУ смогут закрыть небо над своей территорией. Чтобы этого не допустить, России нужно активнее уничтожать противовоздушную оборону противника. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой "Взгляд".

Сивков заявил, что войска ВС РФ должны сорвать накопление ВСУ ЗРК разного типа

"Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьёзную угрозу для наших вооружённых сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире", — рассказал эксперт.

Сивков уточнил, что против российских ракет малого действия Patriot неэффективен, но он может уверенно бороться с крылатыми орудиями. Он напомнил, что ВСУ получили восемь переносных ЗРК NASAMS и столько же ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T. Кроме того, Киев обладает комплексами Crotale.

"Получив к этим комплексам ещё и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства", — полагает собеседник.

Если ВСУ накопят 100-150 ЗРК разного типа, войска Украины закроют всё небо над своей страной. Поэтому России важно вести более активную работу по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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