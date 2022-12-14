Сивков заявил, что войска ВС РФ должны сорвать накопление ВСУ ЗРК разного типа

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов передать Киеве комплексы Patriot в ближайшее время. В случае накопления 150 ЗРК, ВСУ смогут закрыть небо над своей территорией. Чтобы этого не допустить, России нужно активнее уничтожать противовоздушную оборону противника. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой "Взгляд".

"Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьёзную угрозу для наших вооружённых сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире", — рассказал эксперт.

Сивков уточнил, что против российских ракет малого действия Patriot неэффективен, но он может уверенно бороться с крылатыми орудиями. Он напомнил, что ВСУ получили восемь переносных ЗРК NASAMS и столько же ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T. Кроме того, Киев обладает комплексами Crotale.

"Получив к этим комплексам ещё и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства", — полагает собеседник.

Если ВСУ накопят 100-150 ЗРК разного типа, войска Украины закроют всё небо над своей страной. Поэтому России важно вести более активную работу по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении ВСУ.