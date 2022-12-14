Мобилизованный Александр Лешков, которого арестовали после конфликта с командиром во время строевого смотра в подмосковной воинской части, объяснил свой поступок. Он изложил свою версию событий из СИЗО "Матросская тишина" в беседе с "МК".
Напомним, видео, где Лешков вступает в конфликт с офицером, матерится, выпускает в дым в лицо подполковнику и бьёт его кулаком в грудь обошло все соцсети.
По словам арестованного, он хотел вместе с другом принять участие в спецоперации добровольцем с самого начала, но у него не было денег на экипировку. А после объявления частичной мобилизации он пришёл в военкомат добровольно, не дожидаясь повестки.
Собеседник издания также заявил, что его, как и большинство военнослужащих, не устраивало качество подготовки, а также были другие проблемы, в частности с экипировкой не по размеру.
Шанс сообщить руководству о проблемах появился на строевых смотрах, заявил Лешков. Он добавил, что "воспользовался" им.
Боец признал, что сорвался — высказал претензии в грубой форме и толкнул в плечо подполковника, который якобы перед этим оттолкнул его самого.
Лешков пожалел, что не сдержался и принёс извинения за этот случай. Он выразил надежду, что Россия предоставит ему шанс её защитить и искупить вину.
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