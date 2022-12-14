Литовкин: Россия не даст Украине шанс накопить оружие, поставив СВО на паузу

Россия не будет останавливать спецоперацию на Украине в зимний период, так как это может привести к неблагоприятным последствиям. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин для Pravda.Ru, комментируя публикацию в Bloomberg о катастрофе для ВСУ в случае затягивания конфликта.

"Россия не будет останавливать проведение этой операции. Потому что для нас пауза в проведении операции — это предоставление возможностей Украине накопить оружие, провести передислокацию своих войск, реформы в войсках, ударить по российским подразделениям с большей силой. Нам это не надо. Мы это уже проходили", — отметил Литовкин.

Однако затягивание российско-украинского конфликта выгодно Соединённым Штатам Америки. Во-первых, потому что они зарабатывают на поставках вооружения Украине. А во-вторых, Америка считает, что чем дольше длится спецоперация, тем больше будет истощена российская экономика.

"Так что это все в интересах Соединённых Штатов. Они выгодоприобретатели этого конфликта", — заключил Литовкин.

Если конфликт затянется на зимнее время, то и без того истощённую Украину ждёт катастрофа.