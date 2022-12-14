Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кирби: в Белом доме не думают, что конфликт на Украине разрешится до конца года
МИД РФ: Россия не будет просить ФРГ об экономическом сотрудничестве после СВО
Кирби: намерение передать Киеву ЗРК Patriot не подтвердили в Белом доме
Daily Mail: британцы испугались видео установки в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Военкор Борзенко: до Одессы надо как-то "разобраться" с Херсоном
Challenges: ВС Украины получат итало-французские системы ПВО Mamba
Врач-травматолог Новосибирска предстанет перед судом из-за смерти пациентки
Политик из Франции Филиппо: куда уходят миллиарды западной помощи Киеву?
Киевские власти хвастаются эффективной работой ПВО: местные в ужасе

ВС США испытывают новые мины XM204 для европейского театра военных действий

Силовые структуры

На фоне спецоперации на Украине американская армия хочет иметь эффективное и более новое оружие. В текущем году компания Textron Systems заключила контракты на сумму порядка 354 млн долларов на производство 117 противотанковых мин XM204.

ВС США испытывают новые мины XM204 для европейского театра военных действий

Америка поставляет для нужд ВСУ достаточно большое количество боеприпасов и мин, которые помогут, по мнению США, держать контроль над продвижением ВС РФ по территории Незалежной.

Сухопутные войска Соединённых Штатов Америки хотят иметь такие снаряды, которые будут способны не подрывать бронетехнику снизу, а сверху, посредствам падения. Уже в ближайшие годы боеприпасы XM204 могут поступить на вооружение ВС США.

Первые проверочные единицы ждут к середине 2023 года. Американские эксперты говорят, что в случае успешных испытаний мины XM204 будут отправлены в страны Европы, но не обязательно на Украину.

"Мина ориентирована на приближающуюся колёсную и гусеничную технику в радиусе 100 метров с помощью акустических и сейсмических датчиков. После обнаружения радар определяет, где находится приближающаяся машина, прежде чем будет запущен один из бортовых суббоеприпасов с дополнительным датчиком", — объясняет принцип работы новых боеприпасов "Военное обозрение".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Хакеры из РФ взломали архив главы ГШ ВСУ с данными о пропавших без вести бойцах
Хакеры из РФ взломали архив главы ГШ ВСУ с данными о пропавших без вести бойцах
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США" Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Последние материалы
Кирби: намерение передать Киеву ЗРК Patriot не подтвердили в Белом доме
ВС США испытывают новые мины XM204 для европейского театра военных действий
Daily Mail: британцы испугались видео установки в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Военкор Борзенко: до Одессы надо как-то "разобраться" с Херсоном
Challenges: ВС Украины получат итало-французские системы ПВО Mamba
Святитель Лука: красноярский и енисейский праведник и доктор
Врач-травматолог Новосибирска предстанет перед судом из-за смерти пациентки
Политик из Франции Филиппо: куда уходят миллиарды западной помощи Киеву?
Киевские власти хвастаются эффективной работой ПВО: местные в ужасе
Депутат Госдумы рассказала, как формируются тарифы ЖКХ в регионах России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников