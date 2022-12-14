ВС США испытывают новые мины XM204 для европейского театра военных действий

На фоне спецоперации на Украине американская армия хочет иметь эффективное и более новое оружие. В текущем году компания Textron Systems заключила контракты на сумму порядка 354 млн долларов на производство 117 противотанковых мин XM204.

Америка поставляет для нужд ВСУ достаточно большое количество боеприпасов и мин, которые помогут, по мнению США, держать контроль над продвижением ВС РФ по территории Незалежной.

Сухопутные войска Соединённых Штатов Америки хотят иметь такие снаряды, которые будут способны не подрывать бронетехнику снизу, а сверху, посредствам падения. Уже в ближайшие годы боеприпасы XM204 могут поступить на вооружение ВС США.

Первые проверочные единицы ждут к середине 2023 года. Американские эксперты говорят, что в случае успешных испытаний мины XM204 будут отправлены в страны Европы, но не обязательно на Украину.

"Мина ориентирована на приближающуюся колёсную и гусеничную технику в радиусе 100 метров с помощью акустических и сейсмических датчиков. После обнаружения радар определяет, где находится приближающаяся машина, прежде чем будет запущен один из бортовых суббоеприпасов с дополнительным датчиком", — объясняет принцип работы новых боеприпасов "Военное обозрение".