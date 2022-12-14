Зеленский рассказал, как трудно ВСУ обороняться от атак армии РФ: покоя нет

Владимир Зеленский рассказал, какой тактики, по его мнению, придерживается российская армия на фронтах.

Президент Украины отметил героизм бойцов украинской армии, которые, по его словам, находятся под постоянным давлением ВС РФ.

"Покоя на передовой нет. Каждый день даётся очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Зеленский заявил, что "Россия уничтожает на Донбассе город за городом — как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут".

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что поможет Украине избежать катастрофы.