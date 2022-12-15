Mirror: дипломаты на Западе не верят, что ВСУ способны взять под контроль Крым

Дипломаты на Западе не верят в то, что киевский режим может установить контроль над Крымским полуостровом. Об этом пишет Mirror.

Западный чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил в интервью газете, что официальный Вашингтон тоже исключает присоединение Крыма к Украине.

"Никто в дипломатическом сообществе не верит в возвращение республики Крым под власть Киева", — отметил источник.

Как пояснил государственный деятель, руководство Украины может либо "договориться о чём-то" по вопросу Крыма с Россией, либо "заморозить конфликт". При этом он добавил, что ни один из этих сценариев пока не обсуждается. Чиновник убеждён: украинский президент Владимир Зеленский отказывается публично обсуждать проблемы, связанные с Крымским полуостровом, опасаясь деморализации в рядах армии страны.

Ранее обозреватель Washington Post Франческа Эбель заявила, что власти Украины осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Киева.