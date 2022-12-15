Главком ВСУ Залужный: "Врагов надо убивать, и не бояться это делать"

ВСУ приобрели с 2014 года богатый опыт, который дал представление о настоящих боевых действиях.

Об этом сообщил главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

Он отметил, за 8 лет украинские военные стали понимать, как надо воевать по-настоящему.

"Самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем", — в интервью британскому изданию "Экономист" сказал националист.

Кстати, генерал ВСУ дошел до готовности убить даже своего родного брата из Крыма.

Ранее он пожаловался, что украинская армия не может достать российские силы с помощью американских РСЗО HIMARS.