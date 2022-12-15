ВСУ приобрели с 2014 года богатый опыт, который дал представление о настоящих боевых действиях.
Об этом сообщил главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.
Он отметил, за 8 лет украинские военные стали понимать, как надо воевать по-настоящему.
"Самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем", — в интервью британскому изданию "Экономист" сказал националист.
Кстати, генерал ВСУ дошел до готовности убить даже своего родного брата из Крыма.
Ранее он пожаловался, что украинская армия не может достать российские силы с помощью американских РСЗО HIMARS.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.