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Главком ВСУ Залужный: "Врагов надо убивать, и не бояться это делать"

Силовые структуры

ВСУ приобрели с 2014 года богатый опыт, который дал представление о настоящих боевых действиях.

Об этом сообщил главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

Он отметил, за 8 лет украинские военные стали понимать, как надо воевать по-настоящему.

"Самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем", — в интервью британскому изданию "Экономист" сказал националист.

Кстати, генерал ВСУ дошел до готовности убить даже своего родного брата из Крыма.

Ранее он пожаловался, что украинская армия не может достать российские силы с помощью американских РСЗО HIMARS.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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