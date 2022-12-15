Военкор Ярем поделился подробностями подвига грузинского бойца ЧВК "Вагнер"

В конце ноября в районе Бахмута погиб гражданин Грузии. Он участвовал в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК "Вагнер". Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Ярем.

Гражданин Грузии Василий Саканелашвили с позывным Ситуан принимал участие в боевых действиях на Бахмутском направлении в одном из подразделений "музыкантов".

"Его подразделение проводило разведку в одном из зданий, — сообщает в своем Telegram-канале военкор Ярем. — Именно Ситуан обнаружил превосходящие силы противника и дал команду вступить в бой. Вагнера оттеснили подразделение ВСУ на второй этаж и начали зачищать лестничную клетку".

Однако при отступлении противник произвел управляемый подрыв противопехотной осколочной мины направленного поражения (МОН-50), и Саканелашвили получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Кроме нескольких двухсотых со стороны ВСУ, по итогам того боя удалось захватить в плен трех украинских военнослужащих, которые позднее сообщили ценную информацию, — делится подробностями военкор. — В ЧВК "Вагнер" не смотрят на твое прошлое, происхождение и вероисповедание. И если человек действительно хочет защищать Россию — ему всегда найдется место в оркестре (имеется в виду ЧВК "Вагнер". — Прим. ред.)".

В настоящее время ЧВК "Вагнер" ведет активное наступление в районе Бахмута. Украинское командование приказало своим подразделениям на местах во что бы то ни стало удержать город. Это привело к значительным потерям со стороны ВСУ, из-за которых ситуация на данном участке получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка".

Противник вынужден перебрасывать все новые и новые силы с других участков фронта, что, однако, не может остановить наступление "вагнеровцев", которые продолжают продвижение на востоке и юго-востоке от города, а также в южном пригороде — Опытном.