Монтян: анекдот про войну до последнего украинца оказался несмешным

Новая волна мобилизации в ряды ВСУ, которую анонсировали власти Киева, показывают реальное положение в рядах украинской армии, считает политический аналитик Татьяна Монтян.

По её словам, все анекдоты о войне "до последнего украинца" оказались несмешными.

"Идёт речь о четвертой волне, в рамках которой под призыв попадают вообще все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, что красноречиво демонстрирует состояние с реальными потерями ВСУ на фронте. Так что все эти анекдоты про войну США с Россией до последнего украинца по итогу оказываются не очень смешными", — заявила Монтян.

Ранее киевские власти анонсировали новую волну мобилизации, которую намерены провести после Нового года. По их словам, в рядах ВСУ очень много раненых и армия нуждается в пополнении резервов.