Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год

Новый год в нашей стране может "ознаменоваться" тем, что Украина решит нанести беспилотные или диверсионные удары по европейской части России, опасаются военные эксперты, анализируя планы "соседей".

Как пояснил член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин, у Украины сейчас имеются в наличии дроны с дальностью полета до 800 километров.

Киев вполне может использовать их для "презентации" в российских городах. К тому же Киев начал самостоятельную сборку беспилотников (БПЛА) для атак, пишет "МК".

По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, к такому решению Украину подталкивают Великобритания и США.

"Об этом свидетельствует резкая смена риторики Запада по вопросу ударов по территории России, и информация о том, что Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов мощностью от 10 до 70 килограммов", — цитирует издание.

Шурыгин также отметил, что сборка новых аппаратов ведется с помощью комплектующих американского и европейского производства на территории одной из стран Восточной Европы.

Украина в настоящее время занята накоплением нужного количества таких БПЛА для показательной атаки объектов инфраструктуры европейской части России.

О времени атаки рассуждает и Алексей Леонков, отметивший, что новогодняя ночь для таких "жестов" — увы — будет являться очень удобным моментом.

На сегодняшний день речь идет о реактивных беспилотниках, которые делали в Советском Союзе на базе Ту-141. Такие БПЛА могут пролететь тысячу километров и развивают скорость до тысячи километров в час.

Современное украинское "изделие" напоминает по своим характеристикам крылатую ракету средней дальности, но не факт, что оно сможет поражать цели с какой-либо осмысленной точностью.

К тому же без передачи Западом GPS-координат Украине "довольно сложно будет решить вопрос наведения и построения маршрута полета БПЛА, чтобы он не попадал в зону действия российских ПВО".

"Система ПВО их и так отработает", рассказал эксперт, но удары по российским объектам могут оказаться неприятными даже не с точки зрения разрушений — ведь Украина "живет символикой и образами" и будет стремиться к картинке.

В свою очередь международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda.Ru, что считает "к сожалению, вероятной" атаку прямо перед Новым Годом (чтобы испортить праздник), в новогоднюю ночь, либо сразу после неё (или "безбожно" — на Рождество)".

Специалист по конкурентной разведке также заявил, что противодействие и защита от подобных "подарков" делится на несколько частей.

Если речь про диверсионные группы (ДРГ), то предотвращение терактов, взрывов на транспорте, атак на силовиков или запуск более "легких" беспилотников поблизости от городов — это дело ФСБ, военной (контр)разведки, МВД и "внимательности жителей, которые должны понимать — от этого зависит их безопасность". То есть — классическая контрразведка, техническая (прослушка и т. д.) и агентурная работа.

Если речь про "дальние" БПЛА типа "Курсов" и "Стрижей", а также иностранных "гадостей" — здесь вопрос к ПВО, силам и средствам РЭБ, а также "внимательности тех, кто заранее предупрежден о возможных атаках".

Также эксперт уверен, что Россия "не оставит возможные атаки без тотального огневого ответа".