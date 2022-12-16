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Силовые структуры

Новый год в нашей стране может "ознаменоваться" тем, что Украина решит нанести беспилотные или диверсионные удары по европейской части России, опасаются военные эксперты, анализируя планы "соседей".

Военэксперты: ФСБ, ПВО и агентура защитят РФ от удара Украины на Новый год

Как пояснил член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин, у Украины сейчас имеются в наличии дроны с дальностью полета до 800 километров.

Киев вполне может использовать их для "презентации" в российских городах. К тому же Киев начал самостоятельную сборку беспилотников (БПЛА) для атак, пишет "МК".

По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, к такому решению Украину подталкивают Великобритания и США.

"Об этом свидетельствует резкая смена риторики Запада по вопросу ударов по территории России, и информация о том, что Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов мощностью от 10 до 70 килограммов", — цитирует издание.

Шурыгин также отметил, что сборка новых аппаратов ведется с помощью комплектующих американского и европейского производства на территории одной из стран Восточной Европы.

Украина в настоящее время занята накоплением нужного количества таких БПЛА для показательной атаки объектов инфраструктуры европейской части России.

О времени атаки рассуждает и Алексей Леонков, отметивший, что новогодняя ночь для таких "жестов" — увы — будет являться очень удобным моментом.

На сегодняшний день речь идет о реактивных беспилотниках, которые делали в Советском Союзе на базе Ту-141. Такие БПЛА могут пролететь тысячу километров и развивают скорость до тысячи километров в час.

Современное украинское "изделие" напоминает по своим характеристикам крылатую ракету средней дальности, но не факт, что оно сможет поражать цели с какой-либо осмысленной точностью.

К тому же без передачи Западом GPS-координат Украине "довольно сложно будет решить вопрос наведения и построения маршрута полета БПЛА, чтобы он не попадал в зону действия российских ПВО".

"Система ПВО их и так отработает", рассказал эксперт, но удары по российским объектам могут оказаться неприятными даже не с точки зрения разрушений — ведь Украина "живет символикой и образами" и будет стремиться к картинке.

В свою очередь международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda.Ru, что считает "к сожалению, вероятной" атаку прямо перед Новым Годом (чтобы испортить праздник), в новогоднюю ночь, либо сразу после неё (или "безбожно" — на Рождество)".

Специалист по конкурентной разведке также заявил, что противодействие и защита от подобных "подарков" делится на несколько частей.

  • Если речь про диверсионные группы (ДРГ), то предотвращение терактов, взрывов на транспорте, атак на силовиков или запуск более "легких" беспилотников поблизости от городов — это дело ФСБ, военной (контр)разведки, МВД и "внимательности жителей, которые должны понимать — от этого зависит их безопасность". То есть — классическая контрразведка, техническая (прослушка и т. д.) и агентурная работа.
  • Если речь про "дальние" БПЛА типа "Курсов" и "Стрижей", а также иностранных "гадостей" — здесь вопрос к ПВО, силам и средствам РЭБ, а также "внимательности тех, кто заранее предупрежден о возможных атаках".

Также эксперт уверен, что Россия "не оставит возможные атаки без тотального огневого ответа".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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