Новый год в нашей стране может "ознаменоваться" тем, что Украина решит нанести беспилотные или диверсионные удары по европейской части России, опасаются военные эксперты, анализируя планы "соседей".
Как пояснил член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин, у Украины сейчас имеются в наличии дроны с дальностью полета до 800 километров.
Киев вполне может использовать их для "презентации" в российских городах. К тому же Киев начал самостоятельную сборку беспилотников (БПЛА) для атак, пишет "МК".
По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, к такому решению Украину подталкивают Великобритания и США.
"Об этом свидетельствует резкая смена риторики Запада по вопросу ударов по территории России, и информация о том, что Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов мощностью от 10 до 70 килограммов", — цитирует издание.
Шурыгин также отметил, что сборка новых аппаратов ведется с помощью комплектующих американского и европейского производства на территории одной из стран Восточной Европы.
Украина в настоящее время занята накоплением нужного количества таких БПЛА для показательной атаки объектов инфраструктуры европейской части России.
О времени атаки рассуждает и Алексей Леонков, отметивший, что новогодняя ночь для таких "жестов" — увы — будет являться очень удобным моментом.
На сегодняшний день речь идет о реактивных беспилотниках, которые делали в Советском Союзе на базе Ту-141. Такие БПЛА могут пролететь тысячу километров и развивают скорость до тысячи километров в час.
Современное украинское "изделие" напоминает по своим характеристикам крылатую ракету средней дальности, но не факт, что оно сможет поражать цели с какой-либо осмысленной точностью.
К тому же без передачи Западом GPS-координат Украине "довольно сложно будет решить вопрос наведения и построения маршрута полета БПЛА, чтобы он не попадал в зону действия российских ПВО".
"Система ПВО их и так отработает", рассказал эксперт, но удары по российским объектам могут оказаться неприятными даже не с точки зрения разрушений — ведь Украина "живет символикой и образами" и будет стремиться к картинке.
В свою очередь международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda.Ru, что считает "к сожалению, вероятной" атаку прямо перед Новым Годом (чтобы испортить праздник), в новогоднюю ночь, либо сразу после неё (или "безбожно" — на Рождество)".
Специалист по конкурентной разведке также заявил, что противодействие и защита от подобных "подарков" делится на несколько частей.
Также эксперт уверен, что Россия "не оставит возможные атаки без тотального огневого ответа".
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