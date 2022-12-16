Шурыгин объяснил появление в зоне СВО "арктических" комплексов ПВО "Панцирь-С1"

Украинские СМИ убеждены, что у России в скором времени закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Якобы поэтому в зону специальной военной операции (СВО) ВС РФ вынуждены перебросить комплексы из других регионов страны, в том числе из Арктики.

"Какое время года наиболее подходит для "обкатки" "арктических" систем вооружения?" — задаёт вопрос военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Расчёты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в Арктике не смогут получить необходимые навыки ведения противовоздушного боя в реальных боевых условиях, указал он.