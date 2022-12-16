Украинские СМИ убеждены, что у России в скором времени закончатся системы противовоздушной обороны (ПВО). Якобы поэтому в зону специальной военной операции (СВО) ВС РФ вынуждены перебросить комплексы из других регионов страны, в том числе из Арктики.
"Какое время года наиболее подходит для "обкатки" "арктических" систем вооружения?" — задаёт вопрос военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
Расчёты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в Арктике не смогут получить необходимые навыки ведения противовоздушного боя в реальных боевых условиях, указал он.
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