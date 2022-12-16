Пушилин заявил, что США поощряют убийство ВСУ мирного населения из оружия НАТО

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Соединённые Штаты Америки поощряют методы ВС Украины, которые они используют в спецоперации. Мирные района городов, жилые дома и обычные люди гибнут каждый день от обстрелов противника в зоне СВО.

"Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом", — сказал Пушилин в интервью RT.

Таким образом киевские силовики отыгрываются на мирных жителях, неся потери на поле боя, отметил врио ДНР.