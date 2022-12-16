Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Соединённые Штаты Америки поощряют методы ВС Украины, которые они используют в спецоперации. Мирные района городов, жилые дома и обычные люди гибнут каждый день от обстрелов противника в зоне СВО.
"Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом", — сказал Пушилин в интервью RT.
Таким образом киевские силовики отыгрываются на мирных жителях, неся потери на поле боя, отметил врио ДНР.
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