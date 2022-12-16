Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском

"Артёмовская мясорубка" не щадит никого, даже элитный 214-й батальон OPFOR, который был создан на Украине инструкторами из США ещё в 2017 году. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов. В его ряды набирали самых подготовленных военнослужащих.

"Все эти годы основной задачей батальона была максимально качественная имитация действий противника во время военных учений, чтобы военнослужащие ВСУ изначально готовились воевать с сильным оппонентом. По информации украинских источников, за всё время учебной работы батальона не было ни одного украинского подразделения, которое смогло бы его победить", — сообщает военкор.

Однако под Артёмовском дела у спецбатальона идут не лучшим образом. Боевики не только гибнут, но и взяты в плен силами российских войск в районе Клещеевки, поделился информацией Симонов.