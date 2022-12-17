Миронов: новое заявление Киссинджера об Украине — предупреждение для США

Новое заявление экс-госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера ничто иное, как предупреждение Вашингтону, заявил политолог Григорий Миронов.

Ранее Киссинджер заявил, что если не урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, последствия могут быть плачевными. Противостояние может привести к глобальной катастрофе.

"Киевские власти будут продолжать вести военную и русофобскую риторику и не допустят мирного урегулирования, пока им не прикажут это сделать. Поэтому прежде всего американцы должны разобраться со своими марионетками в Киеве, — пояснил Миронов в беседе с "ПолитРоссией". — Он (Киссинджер. — Прим. ред.) предупредил руководство Соединённых Штатов".

Как подчеркнул политолог, Киссинджер давно на политической арене и прекрасно понимает, что в случае потери контроля, может произойти прямое столкновение НАТО с Россией и её союзниками, что, вероятно, закончится более серьёзными ударами, чем сейчас.