Под Артёмовском продаётся внедорожник Mitsubishi L200 ВСУ с "нюансами по кузову"

Военнослужащие ВСУ, находящиеся на Бахмутском (Артёмовском) направлении, сняли видео. На кадрах запечатлен внедорожник Mitsubishi L200, пострадавший от ударов российской армии.

Оператор пояснил, что "поспорил с Назаром, что тот сейчас "Эльку" заведёт". Боец, снимающий видео, не верил в это. На удивление двигатель разбитой машины запустился.

"Она работает! Даже "чек" не горит", — восклицает другой военнослужащий ВСУ.

Далее бойцы украинской армии приступили к дискуссии относительно возможности продажи автомобиля.

"Некоторые нюансы по кузову и всё", — сочинил объявление о продаже джипа снимающий видео военный.

Далее на кадрах виден двор дома, который был укрытием для бойцов ВСУ. Вокруг всё разбито и разрушено, что говорит об интенсивности работы российской артиллерии.