Военнослужащие ВСУ, находящиеся на Бахмутском (Артёмовском) направлении, сняли видео. На кадрах запечатлен внедорожник Mitsubishi L200, пострадавший от ударов российской армии.
Оператор пояснил, что "поспорил с Назаром, что тот сейчас "Эльку" заведёт". Боец, снимающий видео, не верил в это. На удивление двигатель разбитой машины запустился.
"Она работает! Даже "чек" не горит", — восклицает другой военнослужащий ВСУ.
Далее бойцы украинской армии приступили к дискуссии относительно возможности продажи автомобиля.
"Некоторые нюансы по кузову и всё", — сочинил объявление о продаже джипа снимающий видео военный.
Далее на кадрах виден двор дома, который был укрытием для бойцов ВСУ. Вокруг всё разбито и разрушено, что говорит об интенсивности работы российской артиллерии.
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