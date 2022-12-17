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Константинов назвал заявление ВСУ о прорыве к Крыму фантазией Киева

Силовые структуры

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявление Вооружённых сил Украины о прорыве к полуострову всего лишь очередная фантазия, к которым в России уже давно привыкли.

"Ситуация на украинском направлении напряжённая, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал слова координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби о принадлежности полуострова "объявлением войны".

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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