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Военнослужащие войск ВСУ сажают натовскую боевую технику в украинский чернозём

Силовые структуры

О том, что натовская техника не выдержит боёв спецоперации на Украине, говорилось неоднократно. Отстояться в бункерах не получится. Осенняя распутица сделала своё дело — боевые машины грязнут в украинском чернозёме.

В Сети появилось очередное подтверждение этому. Австралийский бронетранспортёр Bushmaster провалился в размокшую грязь где-то в зоне СВО. На видео вокруг броневика снуют расстроенные военнослужащие украинских войск, размышляя, можно ли достать машину, погрязшую по самые оси. О том, когда было снято видео, не уточняется.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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