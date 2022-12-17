Военнослужащие войск ВСУ сажают натовскую боевую технику в украинский чернозём

О том, что натовская техника не выдержит боёв спецоперации на Украине, говорилось неоднократно. Отстояться в бункерах не получится. Осенняя распутица сделала своё дело — боевые машины грязнут в украинском чернозёме.

В Сети появилось очередное подтверждение этому. Австралийский бронетранспортёр Bushmaster провалился в размокшую грязь где-то в зоне СВО. На видео вокруг броневика снуют расстроенные военнослужащие украинских войск, размышляя, можно ли достать машину, погрязшую по самые оси. О том, когда было снято видео, не уточняется.