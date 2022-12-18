Безсонов: ждавшие Украину жители Херсона теперь жалеют, что русские ушли

Жители Херсона, которые ждали Украину и надеялись, что русские уйдут, теперь жалеют, что русские ушли. Об этом пишет заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Он в своём Telegram-канале опубликовал по просьбе херсонцев сообщение, заметив, что украинские СМИ это сделать отказались.

В письме они жалуются на то, что местные руководители выдавливают беззащитных людей из города. И задают вопрос: зачем тогда ВСУ освобождали Херсон?

По их словам, "гуманитарные" генераторы и трансформаторы идут во все украинские города, но только не в Херсон. А в сюжете снятом 14 декабря Общественным телевидением, вместо того, чтобы взывать о помощи, люди рассказывали, что "в реке много воды — не пропадём".

"Нас никто не слышит, нужно кричать на весь мир! Пусть Европа, которая каждый день выделяет деньги и оборудование на восстановление энергетической системы Украины услышит нас и спросит: "А Херсон это Украина или буферная зона в которой каким-то чудным образом оказались люди?"", — заключили авторы обращения.