Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывший боец ВСУ Бровко заявил о коррупции в войсках ВСУ и произволе командиров
FA: Суровикин проведёт зимнее наступление на Украине с меньшими потерями
Шуляк ворвалась в госпиталь к тяжелораненому бойцу ВСУ для выяснения отношений
Bloomberg: потери ЕС в результате энергокризиса составили триллион долларов
Армия России продолжает теснить ВСУ на Сватовском направлении
Военкор Сладков: "гигантский удар" по Украине решит всё и навсегда
В ходе обстрела Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля
NYT: Подоляк призвал Запад серьёзно отнестись к риску нового наступления России
Разведка Украины: "РФ получила из Ирана новую партию дронов Shahed"

Advance: поставки ЗРК Patriot США на Украину позволят России изучить их

Силовые структуры

Российские специалисты смогут изучить в боевых условиях американские системы противовоздушной обороны Patriot в случае их поставки Киеву. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

По мнению автора публикации, как только эти системы появятся на Украине, для российских военных станет приоритетом их уничтожение.

Также они попытаются узнать о них некоторые подробности, что ни в коей мере не устраивает американцев, добавил Роша.

Он напомнил, что ЗРК Patriot проявили себя не с лучшей стороны в Саудовской Аравии, и усомнился, что они смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.

FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба РФ генерала Герасимова в зоне СВО
NYT: США помешали Киеву убить главу Генштаба РФ генерала Герасимова в зоне СВО
RusVesna: за секунду до смерти танкист ВСУ увидел летящий БПЛА "Ланцет" ВС РФ
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
Фейки от спецслужб — ноу-хау укропропаганды Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины
Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины
Последние материалы
Бывший боец ВСУ Бровко заявил о коррупции в войсках ВСУ и произволе командиров
FA: Суровикин проведёт зимнее наступление на Украине с меньшими потерями
Шуляк ворвалась в госпиталь к тяжелораненому бойцу ВСУ для выяснения отношений
Advance: поставки ЗРК Patriot США на Украину позволят России изучить их
Bloomberg: потери ЕС в результате энергокризиса составили триллион долларов
Армия России продолжает теснить ВСУ на Сватовском направлении
Военкор Сладков: "гигантский удар" по Украине решит всё и навсегда
В ходе обстрела Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля
NYT: Подоляк призвал Запад серьёзно отнестись к риску нового наступления России
Разведка Украины: "РФ получила из Ирана новую партию дронов Shahed"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников