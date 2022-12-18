Advance: поставки ЗРК Patriot США на Украину позволят России изучить их

Российские специалисты смогут изучить в боевых условиях американские системы противовоздушной обороны Patriot в случае их поставки Киеву. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

По мнению автора публикации, как только эти системы появятся на Украине, для российских военных станет приоритетом их уничтожение.

Также они попытаются узнать о них некоторые подробности, что ни в коей мере не устраивает американцев, добавил Роша.

Он напомнил, что ЗРК Patriot проявили себя не с лучшей стороны в Саудовской Аравии, и усомнился, что они смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев.