Комбат Ходаковский призвал создать комитет обороны, который бы "вправлял мозги"

Российским войскам в зоне спецоперации на Украине необходимы разведкомплексы, которые были бы устойчивы к воздействию РЭБ. Производители поставляют системы со сложными параметрам, но с недостаточной эффективностью. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он рассказал, что производитель уже предоставил оборудование бесплатно, однако возникли проблемы: после установления комплекса на телевышку, было отказано в электропитании.

"Нет ни одного органа, который бы стоял над всеми, как комитет обороны, и направлял бы разрозненные усилия в одно русло, а кому бы и вправлял мозги", — заявил Ходаковский в своём Telegram-канале.