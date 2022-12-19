Российским войскам в зоне спецоперации на Украине необходимы разведкомплексы, которые были бы устойчивы к воздействию РЭБ. Производители поставляют системы со сложными параметрам, но с недостаточной эффективностью. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Он рассказал, что производитель уже предоставил оборудование бесплатно, однако возникли проблемы: после установления комплекса на телевышку, было отказано в электропитании.
"Нет ни одного органа, который бы стоял над всеми, как комитет обороны, и направлял бы разрозненные усилия в одно русло, а кому бы и вправлял мозги", — заявил Ходаковский в своём Telegram-канале.
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