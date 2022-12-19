Politico: наступление ВСУ застопорилось, что позволило ВС РФ "окопаться"

Издание Politico сообщает о росте тревог Вашингтона и Киева из-за следующей фазы конфликта на Украине.

Автор статьи констатирует, что ВСУ были вынуждены приостановить своё победное шествие. Среди причин замедления противостояния украинской и русской армии называется наступление холодной зимы.

"Начатое в конце лета контрнаступление Украины застопорилось как на южном, так и на восточном фронтах, что позволило российским войскам окопаться", — гласит текст публикации.

При этом командование ВСУ готовится к возможному крупному наступлению ВС РФ в ближайшие недели. Высказываются опасения о том, что армия РФ предпримет новую атаку на Киев.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский испытывает терпение Европы своим отказом вести мирные переговоры с Россией.