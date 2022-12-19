Издание Politico сообщает о росте тревог Вашингтона и Киева из-за следующей фазы конфликта на Украине.
Автор статьи констатирует, что ВСУ были вынуждены приостановить своё победное шествие. Среди причин замедления противостояния украинской и русской армии называется наступление холодной зимы.
"Начатое в конце лета контрнаступление Украины застопорилось как на южном, так и на восточном фронтах, что позволило российским войскам окопаться", — гласит текст публикации.
При этом командование ВСУ готовится к возможному крупному наступлению ВС РФ в ближайшие недели. Высказываются опасения о том, что армия РФ предпримет новую атаку на Киев.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский испытывает терпение Европы своим отказом вести мирные переговоры с Россией.
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Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.