США планируют вооружить Украину высокоточными бомбами



Вашингтон планирует в качестве военной помощи предоставить киевскому режиму высокоточные бомбы.

Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на собственные источники.

Речь в статье идёт о передаче оборудования, которое даст возможность преобразовать неуправляемые авиабомбы в "умные боеприпасы" с высокой точностью наведения в радиусе до 24 километров.

По всей вероятности, технологии будут входить в следующий пакет военной помощи Украине.

При этом киевской власти предстоит решать вопрос модернизации своего устаревшего военного авиапарка, чтобы установить данное оборудование.