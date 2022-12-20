Вашингтон планирует в качестве военной помощи предоставить киевскому режиму высокоточные бомбы.
Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на собственные источники.
Речь в статье идёт о передаче оборудования, которое даст возможность преобразовать неуправляемые авиабомбы в "умные боеприпасы" с высокой точностью наведения в радиусе до 24 километров.
По всей вероятности, технологии будут входить в следующий пакет военной помощи Украине.
При этом киевской власти предстоит решать вопрос модернизации своего устаревшего военного авиапарка, чтобы установить данное оборудование.
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