Генерал ВСУ Кривонос: зима уже показала, что войска ВС РФ умеют наступать

Армия России показала за все месяцы спецоперации на Украине, что имеет преимущество и в живой силе, и в количестве вооружений, признал бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Они (ВС РФ — Прим. ред.) меняют тактику и стратегию, меняют порядок применения своих частей и подразделений. Нужно чётко признать, что перед нами серьёзный, очень мощный противник. Так же, как и государство, которое воюет против нас, при всей нашей ненависти к ней, нужно понимать, что даже в количественных показателях, что касается людей, вооружения, боеприпасов, они имеют преимущество", — высказался Кривонос в эфире YouTube-канала "Курбанова live".

Генерал отметил, что не стоит рассчитывать на затишье в зимний период, и предложил вспомнить зиму 2014-2015, когда российские войска активно наступали и ВСУ ждал провал на Дебальцевском направлении. Кроме того, и нынешняя зима показала, что русские умеют наступать.