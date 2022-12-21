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WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей

Силовые структуры

О том, что украинские боевики применяют искусственный интеллект (ИИ) для анализа информации с поля боя и выбора целей противника, сообщил колумнист Дэвид Игнатиус. Данные у него появились после посещения зоны спецоперации, где военные ВСУ продемонстрировали работу портативного компьютера.

WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей

"На экране представлены подробные цифровые карты поля боя в Бахмуте на востоке Украины, наложенные на другие разведданные о целях — в основном полученные с коммерческих спутников. Наклоняясь ближе, мы видим рваные траншеи на Бахмутском фронте, где российские и украинские силы разделены несколькими сотнями ярдов в одном из самых кровопролитных сражений", — сообщает близкий к военным и разведке США Игнатиус в колонке для Washington Post.

Автор называет украинский конфликт "в...й* волшебников", в которой секретная цифровая компания Palantir фигурирует впервые. Для анализа используются снимки с коммерческих спутников, картографических сервисов, которые свободно можно найти в Сети. Также могут применяться для информирования и закрытые источники, такие как изображения, сделанные с беспилотников или с военных спутников.

Обучение пользованию данной системой украинские военные проходят в Польше и Германии.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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