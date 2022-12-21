Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году был запущен шестой российский спутник "Купол", с помощью которого можно непрерывно контролировать ракетоопасные районы в Северном полушарии.
"Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", — сказал глава Минобороны РФ.
По его словам, аппарат стал частью Единой космической системы ВКС РФ.
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