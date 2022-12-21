Россия запустила в космос шестой космический аппарат "Купол", заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году был запущен шестой российский спутник "Купол", с помощью которого можно непрерывно контролировать ракетоопасные районы в Северном полушарии.

"Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии", — сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, аппарат стал частью Единой космической системы ВКС РФ.