Подоляка заявил, что Зеленский экстренно посетил США из-за опасений за американскую поддержку

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Причиной его визита стали опасения относительно американской поддержки. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Подоляка.

"Для США Украина — не единственный фронт. Они хотят открыть фронты по всему периметру Евразии — например, на Тайване, где у американцев открыта программа военной помощи. Туда планируется передать много вооружений, а для Вашингтона Тайвань не менее, а, может, даже более важен, чем Украина. И Зеленский боится, что остальные направления, на которые США должны распределить свои далеко не безграничные средства, станут для них приоритетными. Это приводит в ужас украинских политиков — Киев могут просто бросить, а это сразу обернется военной катастрофой", — сказал Подоляка.

Киевский лидер хочет уговорит Байдена передать ВСУ дополнительное оружие. Зеленский хочет разжалобить Вашингтон с помощью флага. Однако подлинность данного реквизита вызывает сомнение. Подоляка отметил, что президент Украины хочет вручить флаг Джо Байдену, в надежде, что тот предоставит какие-то "плюшки".

"Ради этого все и было организовано. Мол, мы боремся, я был в Артёмовске, пацаны передали флаг — дай нам снарядов. Смысл поездки был именно в этом, а флаг можно было снять где угодно", — сказал военный эксперт в программе "Время покажет".