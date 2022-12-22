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Политолог Мендкович: США пытаются обмануть Москву, чтобы напасть на РФ с большими силами

Силовые структуры

Заявления главы США Джо Байдена во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским свидетельствуют о попытках навязать России переговоры на невыгодных условиях. Такое мнение выразил политолог Никита Мендкович.

Политолог Мендкович: США пытаются обмануть Москву, чтобы напасть на РФ с большими силами

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что в Вашингтоне не согласны на выполнение принципиальных условий Москвы, связанных с признанием целостности РФ и необходимостью завершения демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, эксперт подчеркнул: Североатлантический альянс не собирается прекращать экспансию в Скандинавии и Восточной Европе.

"Пока мы наблюдаем попытку отсрочить агрессивные намерения США, чтобы напасть на Россию с большими силами", — сказал Мендкович.

Как пояснил политолог, на сегодняшний день Россию можно защитить лишь с помощью Вооружённых сил. Он считает, что Вашингтон хочет обмануть Москву и навязать ей переговоры, чтобы киевский режим в этот период нарастил резервы и восполнил запасы техники. Специалист допускает возможность прямого вмешательства американских военных в украинский конфликт. Это произойдёт, если США захотят "немножко поднажать", указал эксперт.

По словам Мендковича, мир на Украине возможен лишь после уничтожения агрессора, то есть киевского режима.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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