Режиссёр студии "Квартал 95" Олег Бобало скончался под Бахмутом (Артёмовском). Об этом проинформировало издание RT.

Сообщается, что режиссёр ушёл на фронт добровольцем.

Напоминаем, что Бобало известен работой в "95 квартале" президента Украины Владимира Зеленского и съёмкой сериала "Диверсанты".

Его коллега, режиссёр Евгений Лавренчук также подтвердил гибель друга.

"Под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссёр Олег Бобало. Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Новых лет, время, когда мы вместе выступали во Львовском молодёжном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса … Сделаю всё, чтобы донести это до мирового сообщества. Мир должен знать. Но вечно помнить", — написал Лавренчук.