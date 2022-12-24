Генерал ВС США Барри Маккефри: ВСУ не смогут выиграть в СВО, пока они находятся в обороне

Пока Вооружённые силы Украины находятся в оборонительной позиции, им не выиграть в спецоперации, считает отставной генерал армии Соединённых Штатов Америки Барри Маккефри.

Чтобы одержать победу, ВСУ необходимо перехватить инициативу на поле боя, а для этого им нужны инструменты, которые помогут её вырвать. Он видит выход в применении украинскими войсками дальнобойных ракет класса "земля-земля" и танков М1.

Помимо этого, Маккефри в интервью для MSNBC предположил, что у президента России Владимира Путина есть план по "зловещей весенней стратегии" для проведения спецоперации на Украине.